В ГД внесен законопроект о выплатах неработающим гражданам, ухаживающим за инвалидом

Представители партии ЛДПР в Государственной Думе внесли на рассмотрение законопроект, в рамках которого неработающим гражданам, занимающимся уходом за инвалидами, предлагается выплачивать 10 тысяч рублей ежемесячно.

Авторами инициативы выступили депутаты Дмитрий Свищев и Никита Березин, сенатор Сергей Леонов, вице-спикер второй палаты парламента Игорь Лебедев, а также глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Последний и сообщил об актуальной судьбе проекта в Сети.

Выплату, предоставляемую каждый месяц и регулярно проходящую индексацию, в соответствии с законопроектом, смогут получать лица, осуществляющие уход за инвалидом I группы, являющимся их родителем, усыновителем или опекуном, за инвалидом с детства I группы или же ребенком-инвалидом.

В записке-пояснении авторы нововведения отметили, что уход подобного рода сложен и занимает время, сравнимое со средней длительностью трудового дня, а потому требует достаточно высокой финансовой компенсации.

Обеспечить возможность направления выплат гражданам предлагается за счет ресурсов федерального бюджета. Ввести в действие новый закон при его принятии планируется 1 января 2021 года.