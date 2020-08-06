В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве

Офис Общественной наблюдательной комиссии, находящийся в столице в доме 3 на Крапивенском переулке, якобы был захвачен группой неизвестных лиц.

Соответствующую информацию рассказал сотрудникам прессы ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

Как указывают журналисты, ссылающиеся на секретаря комиссии, в настоящий момент вход в здание для представителей ОНК закрыт. Часть из тех, кого не пускают в офис, ждет у ворот дома.

Правоохранительные органы пока не озвучили свой официальный комментарий в отношении происходящего.