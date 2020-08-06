Россия может увеличить группировку спасателей МЧС в Бейруте

МЧС Российской Федерации рассматривает возможность наращивания группировки специалистов, направляемых на территорию Бейрута для помощи городу после мощного взрыва, прогремевшего накануне.

Такую информацию передал прессе руководитель опергруппы ведомства Сергей Воронцов. Он также рассказал о прибытии в Ливан аэромобильного госпиталя, разворачиванием которого в настоящее время занимаются спасатели. Еще пять аналогичных госпиталей, по его словам, имеются и могут быть использованы при необходимости.

Как ранее сообщил корреспондент «Звезды», второй борт МЧС России успешно приземлился в аэропорту Бейрута. Вместе с госпиталем на его борту прибыли спасатели. Чуть раньше на месте оказались врачи и оперативная группа, которая будет контролировать действия всего отряда.

Для обеспечения помощи в пострадавший от взрыва город планируется направить всего пять рейсов МЧС со 150 сотрудниками.

Как указал Воронцов, утром 6 августа на заседании оперштаба будут обозначены первостепенные направления деятельности специалистов из России.

«Работы будет много, работа будет сложной», - отметил он.

Воронцов также добавил, что прибывшие российские спасатели имеют обширный опыт в разборе завалов и ранее неоднократно сталкивались с подобной работой.