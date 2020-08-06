Помощь пострадавшим: кадры работы российских медиков в госпитале МЧС в Бейруте

Расположенный на месте футбольного стадиона госпиталь может принять до 150 пациентов в сутки. Помимо медиков в пострадавший город были направлены российские спасатели, имеющие большой опыт в разборе завалов, задачей которых является поиск возможных выживших после катастрофы.

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