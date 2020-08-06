Помощь пострадавшим: кадры работы российских медиков в госпитале МЧС в Бейруте
Всего за сутки развернутый российскими специалистами госпиталь способен принять 150 пациентов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Российские специалисты, прибывшие на территорию Бейрута для помощи после произошедшего накануне мощного взрыва, начали работу в развернутом МЧС РФ аэромобильном госпитале.
В первый день функционирования помощь была оказана 13 пострадавшим.
Расположенный на месте футбольного стадиона госпиталь может принять до 150 пациентов в сутки. Помимо медиков в пострадавший город были направлены российские спасатели, имеющие большой опыт в разборе завалов, задачей которых является поиск возможных выживших после катастрофы.