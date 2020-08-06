Билл Гейтс предсказал «катастрофу хуже коронавируса»

В следующие десятилетия климат на планете претерпит значительные изменения. Такое предсказание сделал известный американский предприниматель и общественный деятель, один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс.

Последствия экологического кризиса, ожидающего человечество в ближайшем будущем, по мнению бизнесмена, могут быть «еще хуже» последствий пандемии, насколько бы ужасна она ни была.

Гейтс отметил в своем блоге, что для предупреждения возникновения серьезнейших экологических проблем необходимо значительно снизить парниковые выбросы.

Он добавил, что для противостояния грядущей катастрофе должны быть привлечены инновационные научные методы.