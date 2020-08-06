Два заложника остаются в отделении банка в Гавре

Вооруженный мужчина, захвативший заложников в банке во французском городе Гавр, продолжает удерживать двоих человек, передает телеканал BFMTV. Ранее сообщалось, что внутри банка находятся пять заложников. Изначально их было семь, но двоим удалось выбраться из здания. После 21.00 злоумышленник освободил еще одного заложника.

По словам первых освобожденных заложников, мужчина, удерживавший их, вооружен.

Правоохранители продолжают переговоры с захватчиком. Район оцеплен полицией. Информация о пострадавших уточняется. За ситуацией следит лично министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин.