Мотоциклист сбил ехавшего по «зебре» велосипедиста на западе Москвы
Оба участника аварии госпитализированы с травмами различной тяжести.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На Боровском шоссе в Москве мотоциклист сбил велосипедиста, доставщика еды. Он ехал по пешеходному переходу на зеленый свет. Оба участника аварии получили травмы, они госпитализированы. «Звезда» публикует кадры с места ДТП. Видно, что на дороге лежат обломки от велосипеда и мотоцикла. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
Из-за инцидента на трассе затруднено движение. ДТП на западе Москвы произошло в 19.40, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.