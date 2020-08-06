Мотоциклист сбил ехавшего по «зебре» велосипедиста на западе Москвы

На Боровском шоссе в Москве мотоциклист сбил велосипедиста, доставщика еды. Он ехал по пешеходному переходу на зеленый свет. Оба участника аварии получили травмы, они госпитализированы. «Звезда» публикует кадры с места ДТП. Видно, что на дороге лежат обломки от велосипеда и мотоцикла. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Из-за инцидента на трассе затруднено движение. ДТП на западе Москвы произошло в 19.40, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.