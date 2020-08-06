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В Бейруте задержаны 16 чиновников администрации порта

Ирина Егорова
22:19 06.08.2020
Ранее они были отправлены под домашний арест до тех пор, пока не будут установлены конкретные лица, ответственные за инцидент.
В Бейруте задержаны 16 чиновников администрации порта
© Фото: XinHua Globallookpress

Власти Ливана задержали 16 чиновников администрации порта, где произошел мощный взрыв. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя военного суда Фади Акики.

По его словам, завершается начальный этап расследования, в ходе которого допросили 18 человек.

Ранее администрация порта была отправлена под домашний арест. 

Трагедия в Бейруте произошла 4 августа, когда в порту столицы прогремел взрыв. Взрывной волной город был превращен в руины. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2 700 тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры. Жертвами в результате взрыва, по последним данным, оказались 137 человек, около пяти тысяч получили травмы различной степени тяжести, еще десятки людей числятся пропавшими без вести. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.

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