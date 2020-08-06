В Бейруте задержаны 16 чиновников администрации порта

Власти Ливана задержали 16 чиновников администрации порта, где произошел мощный взрыв. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя военного суда Фади Акики.

По его словам, завершается начальный этап расследования, в ходе которого допросили 18 человек.

Ранее администрация порта была отправлена под домашний арест.

Трагедия в Бейруте произошла 4 августа, когда в порту столицы прогремел взрыв. Взрывной волной город был превращен в руины. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2 700 тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры. Жертвами в результате взрыва, по последним данным, оказались 137 человек, около пяти тысяч получили травмы различной степени тяжести, еще десятки людей числятся пропавшими без вести. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.