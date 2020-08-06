ЦПВС: незаконное присутствие военного контингента США в сирийском Заевфратье препятствует восстановлению мирной жизни

Руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирала Александр Щербицкий отметил обострение обстановки в неподконтрольных правительству САР районах провинции Дэйр-Эз-Зор.

«Ряд населенных пунктов на восточном берегу реки Евфрат взят под контроль отрядами арабского племенного ополчения, выступившими против поддерживаемых США вооруженных формирований и органов власти. Основной причиной протестных выступлений местного населения является тяжелое социально-экономическое положение в оккупированных ВС США и подконтрольными им формированиями районах», - сказал он.

По его словам, незаконное присутствие американского военного контингента в сирийском Заевфратье - основной фактор, который препятствует развитию диалога сторон сирийского конфликта и восстановлению мирной жизни.

В свою очередь РФ готова принять все меры для восстановления национального диалога, обеспечению безопасности и благосостояния жителей региона. За минувшие сутки российская военная полиция и армейская авиация провели патрулирования в сирийских провинциях. Также состоялись две две гуманитарные акции в населенных пунктах Акербат в провинции Хама и Долидаг в Алеппо.