ЦБ РФ предлагает полную отмену репатриации валютной выручки с 2024 года

По мнению регулятора, данные меры позволят снизить административную нагрузку на бизнес и банки, расширить возможности для экспортеров, в том числе малого и среднего бизнеса.

«Предложения Банка России по либерализации предполагают отмену репатриации выручки для всех внешнеторговых контрактов с 2024 года, для несырьевых - с начала 2021 года», - сообщается на сайте регулятора.

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