ЦБ РФ предлагает полную отмену репатриации валютной выручки с 2024 года
Данные меры позволят снизить административную нагрузку на бизнес и банки, расширить возможности для экспортеров, в том числе малого и среднего бизнеса.
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Центральный банк РФ предложил отменить репатриацию экспортной выручки в иностранной валюте и снятие ограничений на ее зачисление на зарубежные счета экспортеров.
«Предложения Банка России по либерализации предполагают отмену репатриации выручки для всех внешнеторговых контрактов с 2024 года, для несырьевых - с начала 2021 года», - сообщается на сайте регулятора.
Предложения, сформированные по итогам анализа действующего валютного законодательства, направлены в Правительство Российской Федерации.
По мнению регулятора, данные меры позволят снизить административную нагрузку на бизнес и банки, расширить возможности для экспортеров, в том числе малого и среднего бизнеса.