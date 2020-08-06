СМИ: на Кипре допросили россиянина, судно которого привезло селитру в Бейрут

Полиция Кипра допросила россиянина Игоря Гречушкина, который является владельцем судна с аммиачной селитрой, ставшей причиной взрывов в порту Бейрута 4 августа. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Отмечается, что правоохранители допросили его по просьбе ливанской стороны относительно груза в порту Бейрута, и отправили его ответы в Ливан.

Ранее бывший капитан судна Борис Прокошев рассказал, как Rhosus оказался в порту Бейрута и каким образом члены экипажа фактически стали заложниками заблокированного в Ливане судна. По его словам, сухогруз арестовали в Бейруте, а его владелец, Игорь Гречушкин, перестал выходить на связь, поэтому огромный запас нитрата аммония провел шесть лет в Бейруте.

По предварительным данным, причиной мощного взрыва в порту Бейрута является взрыв селитры. Возможно, взрыв произошел из-за сварочных работ и искр, которые попали на удобрение, возможно, из-за тушения селитры водой или попадания на нее морской воды, которая послужила катализатором разложения вещества и увеличила скорость горения.