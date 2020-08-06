Госпиталь МЧС РФ в Бейруте принял в первый день работы 13 пациентов

Врачи аэромобильного госпиталя МЧС России, развернутого в Бейруте, приняли в первый день работы 13 пациентов.

«Им была оказана вся необходимая помощь. Также проводилось тестирование на коронавирус», - сказали в оперштабе.

Россия проводит в Бейруте гуманитарную операцию, в рамках которой специалисты МЧС, которые еще вчера прибыли в столицу Ливана, осуществят спасательные работы, а также окажут помощь пострадавшим в развернутом мобильном комплексе. Он расположен на территории футбольного стадиона и способен принимать в сутки до 150 человек.

Взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута. Взрывной волной город был превращен в руины. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2 700 тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры. Жертвами в результате взрыва, по последним данным, оказались 137 человек, около пяти тысячи получили травмы различной степени тяжести, еще десятки людей числятся пропавшими без вести. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.