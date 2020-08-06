Настоящий подвиг: девочку, спасшую тонущего малыша из бассейна, наградили в Крыму

В Крыму наградили Дашу Павлову из Тулы, которая первого августа спасла тонущего пятилетнего малыша из бассейна.

Смелой семилетней девочке глава ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев вручил памятный знак и путевку в «Артек». Глава региона Сергей Аксенов поблагодарил родителей Даши Павловой за ее воспитание.

«Крым и вся страна гордятся подвигом юной героини, которая не задумываясь приняла сложное решение! Такие поступки должны награждаться», - сообщается на его странице во «Вконтакте».

Инцидент произошел на территории отеля. Катающийся на самокате ребенок случайно упал в уличный бассейн на глазах девочки. Ее реакция была незамедлительной - Даша бросилась в воду и поддерживала ребенка, пока на помощь не подоспел его отец. Даша и Арсений знакомы уже много лет. Девочка, занимающаяся плаванием в секции у себя дома, знала, что ее друг пока не умеет плавать.