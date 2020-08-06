В Казани прокуратура потребовала закрыть парковку для женщин

Так называемая женская парковка рядом с одним из торговых центров в Казани не проработала и недели. Прокуратура республики провела проверку и постановила ее закрыть. Причиной является дискриминация водителей по половому признаку.

«Согласно Конституции РФ государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения", - говорится в сообщении надзорного ведомства.В связи с этим прокуратура внесла в адрес генерального директора АО "Торговый дом Казанский ЦУМ" представление об устранении выявленных нарушений», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Парковка появилась несколько дней назад, она была выкрашена в розовый цвет и имела ширину больше четырех метров, вместо стандартных 2,5. Такие преференции, по словам представителей торгового центра, помогли бы дамам проще упаковывать вещи в автомобиль или сажать маленьких детей, не боясь задеть дверцей соседнюю машину.