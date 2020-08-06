Доступное жилье: процентная ставка по ипотеке к концу года может снизиться до 7,5%

Средняя ставка по ипотеке составит 7,5% к концу 2020 года. Такой прогноз дал генеральный директор акционерного общества «Дом.РФ» Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы исходим из того, что где-то к концу года мы выйдем, может быть, уже на прежний практически уровень ипотечных кредитов», - приводятся слова Мутко на сайте Кремля.

По его данным, с учетом всех мер господдержки по итогам года будет оформлено почти полтора миллиона кредитов на покупку жилья. Компания также планирует создать специальную платформу для аренды жилья.

К тому же, Мутко напомнил, что сейчас действует льготная программа ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5% годовых. Льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года. При этом ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита.Также правительством было утверждено снижение взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.