Плюс маска и перчатки: изменились требования к наполнению автомобильной аптечки

Министерство здравоохранения России подготовило проект об утверждении требований к автомобильной аптечке. Он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В аптечке должны быть бинты, маски, пластырь, перчатки и дополнительная упаковка стерильных салфеток. Также добавлены две медицинские трехслойные маски, увеличено количество перчаток до двух пар.

Зато из перечня необходимых вещей удалены бинты малых размеров, стерильные бинты, а также стерильный перевязочный пакет и бактерицидные лейкопластыри.

Также ранее стало известно, что могут измениться водительские права и ПТС для россиян. Надписи на английском и французском языках поменяют внешний вид водительского удостоверения.