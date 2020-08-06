Плюс маска и перчатки: изменились требования к наполнению автомобильной аптечки
В аптечку добавили дополнительную упаковку стерильных салфеток и нестерильные бинты больших размеров, две медицинские трехслойные маски, увеличено количество перчаток до двух пар.
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Министерство здравоохранения России подготовило проект об утверждении требований к автомобильной аптечке. Он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В аптечке должны быть бинты, маски, пластырь, перчатки и дополнительная упаковка стерильных салфеток. Также добавлены две медицинские трехслойные маски, увеличено количество перчаток до двух пар.
Зато из перечня необходимых вещей удалены бинты малых размеров, стерильные бинты, а также стерильный перевязочный пакет и бактерицидные лейкопластыри.
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