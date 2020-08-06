Лукашенко заявил, что коронавирус ему «подкинули»
Лукашенко сообщил о своей болезни в конце июля. Он отмечал, что смог перенести заболевание «на ногах».
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его намеренно заразили коронавирусной инфекцией.
«Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем», - заявил белорусский лидер в интервью Гордону, которое вскоре выйдет на YouTube-канале передачи «В гостях у Гордона».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что переболел коронавирусом. Лидер страны заявил, что умудрился перенести болезнь «на ногах», она протекала бессимптомно, как и у «97% жителей страны». По последним данным, в Белоруссии за весь период выявлено 68 503 случаев коронавируса. Погибли 580 пациентов, вылечились — 63 756 человек.