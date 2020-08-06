Бе-200 на Командорских островах: спасатели МЧС провели учения с самолетом-амфибией
Летчики успешно посадили самолет возле острова Беринга, доставив спецоборудование и грузы, а также отработав эвакуацию людей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Спасательные группы МЧС РФ провели учения на Командорских островах с использованием самолета-амфибии Бе-200. Тренировкой командовал лично глава ведомства Евгений Зиничев.
Летчики успешно посадили самолет в волнах озера на острове Беринга, выполнив доставку спецоборудования и гуманитарных грузов, а также отработав эвакуацию людей из опасных районов.
Учения были спланированы с учетом природных катаклизмов, которые характерны для этого региона - землетрясения и цунами для Командорских островов не редкость. Спасатели отработали действия на случай аварийного розлива нефтепродуктов и поиск пропавших в труднодоступной местности людей.