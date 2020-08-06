Вандализм или искусство: почему за граффити на улицах будут штрафовать

Художников-граффистов, нового жанра в современном искусстве, чьи рисунки все чаще появляются на стенах российских городов, будут штрафовать от пяти до семи тысяч или отправлять на обязательные работы на срок до 60 часов. Такие меры за «художества» предусматривает проект нового КоАП. Однако сами творцы не видят в своей деятельности ничего плохого.

«Это всегда лучше, чем серые здания, закрашенные коммунальщиками, это для меня способ привнести в мир что-то более светлое», - завил граффитист Артем.

Действительно, многие жилые кварталы, серые фасады панельных многоэтажек становятся настоящими картинами. Стоит вспомнить портреты с героями Великой Отечественной войны или изображение Льва Яшина на Таганке. Современные художники создают новые достопримечательности и новые места для селфи. Но где проходит тонкая грань между искусством и вандализмом? Ведь многие эксперты считают, что в месте, где появляется граффити,в скором времени появится и гора мусора, так как данные рисунки ассоциируются с чем-то «грязным». Возникает вопрос: как провести ту тонкую грань и отличить искусство от вандализма?

Все художественные рисунки в Москве необходимо согласовывать. А этом году было одобрено только 600 работ. Тем, кто согласовывать отказывается - теперь может грозить штраф. По мнению граффитистов, каждый сам решает кто он - художник или вандал.

Подробнее смотрите в сюжете Дианы Сирази на телеканале «Звезда».