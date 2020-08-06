В Астрахани под бетонной плитой погиб 11-летний мальчик

В Астрахани на детской площадке возле жилого дома погиб 11-летний мальчик. Его придавило бетонной плитой.

Мальчик играл на металлической лестнице, которая и была прикреплена к плите еще с советских времен. В какой-то момент она надломилась из-за деформации основания и накрыла ребенка.

Оказавшиеся рядом очевидцы сразу же попытались помочь мальчику и поднять домкратами плиту, но все оказалось безрезультатно. Прибывшие на место спасатели и медики освободили ребенка, но помощь пришла слишком поздно.

В данный момент следственные органы занимаются вопросом вынесения санкций в отношении лиц, ответственных за состояние детской площадки.