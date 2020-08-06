Фестиваль «Спасская башня» пройдет без иностранных оркестров

Зарубежные оркестры не смогут в этом году принять участие в Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает начальник военно-оркестровой службы ВС РФ Тимофей Маякин.

«На сегодняшний день мы можем говорить, что иностранные коллективы в этом году, к сожалению, принимать участия в нашем фестивале не будут», - сказал Маякин.

По словам Маякина, в фестивале примут участие российские военные оркестры практически из всех силовых ведомств страны, а открывать мероприятие будет Центральный пограничный ансамбль ФСБ России.

От Минобороны РФ будут участвовать военный оркестр и рота почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, Центральный концертный образцовый оркестр Военно-морского флота имени Н.А. Римского-Корсакова.

Фестивали пройдут с 28 августа по 6 сентября в Москве.