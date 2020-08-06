Огромный столб черного дыма: строящееся здание загорелось в Ростокино
На кадрах виден огромный столб густого черного дыма. Также слышны сирены машин специальных служб.
© Видео: kliop_at_ra, Instagram © Фото: kliop_at_ra, Instagram
В районе Ростокино в Москве произошел пожар. Видео попало в Сеть.
На кадрах виден огромный столб густого черного дыма. Также слышны сирены машин специальных служб.
В МЧС «Звезде» рассказали, что на улице Красная сосна дом 3 корпус два в строящемся здании произошло загорание мусора. Огонь локализован. Пострадавших нет.