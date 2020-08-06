На траулере «Карелия» проведен санитарно-карантинный контроль

По приходу траулера в Калининградский рыбный морской порт сотрудниками регионального управления Роспотребнадзора был проведен санитарно-карантинный контроль, инфекционной больницей организован осмотр 75 членов судового экипажа бригадой врачей, проведен забор материала на коронавирусную инфекцию.

Члены экипажа траулера «Карелия» до получения результатов обследования не будут покидать судно, контактировать с третьими лицами и обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.

«Сегодня в 9 часов утра на траулер была направлена бригада Областной инфекционной больницы в составе двух врачей и двух медицинских сестер. Врачи осмотрели всех, кто находится на этом судне, а средний медперсонал провел забор биоматериала для тестирования на COVID-19», - сообщил главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Калининградской области Игорь Иванов.

Пробы были доставлены в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» для проведения исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. В случае выявления «положительного» результата обследования, либо выявления лиц с признаками респираторных заболеваний, они будут госпитализированы в инфекционный стационар. В таком случае контактные лица останутся на судне в режиме изоляции еще на 14 дней.