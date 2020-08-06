Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за поддержки «Северного потока-2»
В письме сенаторы недвусмысленно намекают, что за поддержку строительства «Северного потока-2» американцы могут подвергнуть санкциям администрацию порта.
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Группа членов Сената США во главе с Тедом Крузом направила письмо в адрес администрации немецкого порта Засниц.
В письме сенаторы недвусмысленно намекают, что за поддержку строительства «Северного потока-2» американцы могут подвергнуть санкциям администрацию порта.
«Если вы продолжите предоставлять товары и поддержку проекту "Северный поток-2", вы помешаете дальнейшему финансовому выживанию вашего предприятия», - приводит текст письма издание Handelsblatt.
Ранее в американский Сенат был внесен проект новых санкций против «Северного потока-2». По словам сенатора Джона Барассо, новые ограничения планируют ввести в дополнение к предыдущим.