Ефремов назвал себя «мистером Хайдом» после просмотра видео с места ДТП

После просмотра видеозаписей с места ДТП с участием Ефремова в центре Москвы, которые сегодня изучались в суде, адвокат потерпевших Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли он себя на кадрах.

«С трудом. Преждевременно говорить. Мистер Хайд», - заявил актер.

Таким образом он прокомментировал происходящее на видео, ссылаясь на повесть Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» о зловещем двойнике, который получает свободу действий благодаря раздвоению личности, вызываемому наркотиком.

Возможно, актер хотел намекнуть, что пьяное ДТП могло устроить его альтер-эго.

Сегодня в суде изучаются видеоматериалы уголовного дела: Ефремову показали ролики, на которых он находится в состоянии алкогольного опьянения после ДТП. На кадрах видно, что актер сам признается сотруднику ДПС, что был за рулем внедорожника. Сейчас он не признает своей вины, утверждая, что «ничего не помнит».

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов, находясь в состоянии опьянения, спровоцировал смертельное ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Иномарка артиста вылетела на встречную полосу и протаранила машину Lada. За рулем отечественного автомобиля был 57-летний Сергей Захаров, курьер службы доставки. На следующее утро Захаров скончался в больнице.