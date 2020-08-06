В МВД рассказали подробности аварии с автобусом в Тюмени
По словам Борисовой, обстоятельства аварии выясняются, возможно, водитель уходил от ДТП с другой машиной.
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Начальник отдела УГИБДД УМВД РФ по Тюменской области Анжела Борисова рассказала «Звезде» подробности аварии с автобусом в Тюмени.
Борисова подчеркнула, что транспортное средство заехало на бордюр, сбило дорожный знак и затем въехало в магазин.
«По уточненным данным, пострадали шесть человек. В том числе ребенок. Все они получили легкие травмы, медицинская помощь им оказана на месте ДТП», - отметила Борисова.
По ее словам, обстоятельства аварии выясняются, возможно, водитель уходил от ДТП с другой машиной.