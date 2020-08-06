Черногория открывает границы для россиян 7 августа

Черногория открывает границы для туристов из России без каких-либо ограничений с 7 августа. Помимо россиян, Черногория также открывается для канадцев, белорусов, украинцев, азербайджанцев и граждан Зимбабве.

Россия оказалась в «зеленом» списке государств Черногории, в который не попадают страны с более чем 25 зараженными коронавирусом на 100 тысяч населения. Данные ограничения действуют в стране с начала июня. Об этом сообщает правительство республики в официальном Twitter.

Напомним, с 1 августа авиасообщение России было восстановлено с Великобританией, Турцией и Танзанией. С 15 августа возобновятся перелеты в Швейцарию, в сентябре может вновь начаться авиасообщение с Грузией.