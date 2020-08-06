Росздравнадзор выявил в Москве нелегальное производство лекарств «от коронавируса»

Росздравнадзор обнаружил на Мосфильмовской улице в Москве нелегальное производство лекарств, якобы помогающего от коронавируса. Препарат из настойки мертвых ящериц продавали в одной из частных гомеопатических аптек. Обман вскрылся, когда сотрудники ведомства провели контрольную закупку.

«Сотрудник аптеки также заявил, что неизвестную жидкость из сосуда с мертвыми рептилиями рекомендуется принимать детям для лечения абсолютно любых заболеваний», - говорится в сообщении оперштаба.

Возбуждено дело об административном правонарушении. На экспертизу отправили десятки других флаконов с неизвестной субстанцией.

Во время разгара пандемии коронавируса в нашей стране мошенники, пользуясь ситуацией, предлагали различные талисманы и амулеты, «спасающие» от COVID-19. Например, появлялись «волшебные» маски, обереги от «карельских шаманов» за 5 000 рублей.