Гордон рассказал о самочувствии переболевшего COVID-19 Лукашенко
Телеведущий также назвал Лукашенко «мастодонтом» и подчеркнул, что управлять европейским государством на протяжении столь длительного срока непросто
© Фото: Alex Halada, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Украинский телеведущий Дмитрий Гордон рассказал, как чувствует себя переболевший COVID-19 президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Выглядит очень хорошо, бодрый. Рукопожатие у него сильное. По-моему, он абсолютно здоров», - отметил Гордон.
Телеведущий также назвал Лукашенко «мастодонтом» и подчеркнул, что управлять европейским государством на протяжении столь длительного срока непросто, пишет Starhit.
Лукашенко сообщил о своей болезни в конце июля. Он отмечал, что смог перенести заболевание «на ногах».