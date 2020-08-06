«Очень печальное зрелище»: житель Бейрута рассказал о ситуации в городе

В эксклюзивном разговоре со «Звездой» житель Бейрута Патрик Шальви рассказал о ситуации в городе.

«Вы видите, большие разрушения, все сломано. Это было новое здание. Очень печальное зрелище. Моя квартира была в соседнем здании. Оно полностью разрушено. Ничего не осталось. Люди выносят все, что могут найти. Но мы все восстановим, все будет хорошо», - поделился горожанин.

По его словам, люди помогают друг другу и не оставляют в беде. Работают множество волонтеров, которые стараются оказать помощь и разбирают завалы.

«Сейчас мы подсчитываем потери и думаем, что будем делать дальше. Мы надеемся на лучшее. Мы любим эту страну и не хотим уезжать. Мы восстановим все с нуля», - рассказал Шальви.

Трагедия в порту Бейрута произошла вечером 4 августа. Мощной взрывной волной были уничтожены десятки жилых и офисных домов. Жертвами в результате взрыва, по последним данным, оказались 137 человек, около пяти тысяч получили травмы различной степени тяжести.

Специалисты МЧС РФ развернули мобильный госпиталь в Бейруте для оказания помощи пострадавшим. Он оснащен всем необходимым оборудованием, включая хирургическое, реанимационное, стоматологическое.