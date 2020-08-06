В Сочи ужесточается контроль за ношением масок

В Сочи ужесточат контроль за ношением масок. Из-за пандемии коронавируса и при закрытых границах самыми популярными направлениями для отдыха у россиян стали Сочи, Анапа и Ялта. Хоть маски можно и не носить на пляжах, в общественных местах рекомендуется носить средства индивидуальной защиты.

По словам вице-премьера российского правительства Татьяны Голиковой, маски придется носить еще до осени. Во-первых, чтобы предотвратить распространение инфекции COVID-19, во-вторых, чтобы избежать распространения заражения простудными заболеваниями. В метро также усилился контроль над ношением масок. Сумма штрафа за нарушение масочно-перчаточного режима в городском транспорте составляет 5000 рублей.