Советы из фильма спасли жизнь ребенку, унесенному в море

Маленький ребенок сумел выжить и сохранить спокойствие до прибытия спасателей, действуя абсолютно рационально, благодаря тому, что следовал совету из фильма.

Десятилетний Равираджа Саини, купаясь в море в Великобритании, в графстве Норт-Йоркшир, не смог справиться с течением и оказался унесенным далеко от берега. Семья мальчика обратилась к помощи спасателей, которые в течение часа исследовали береговую линию. За время поисков ребенок уже был вынесен волнами к другому концу бухты.

Мальчика удалось найти и успешно доставить на берег. В ходе медицинского осмотра у спасенного ребенка не было обнаружено травм и повреждений.

Сам Саини после инцидента объяснил, что выжить ему помогли рекомендации из просмотренного документального кино «Спасая жизни на море».

Как было указано, он, оказавшись в море и оценив ситуацию, повернулся на спину, раскинул руки и ноги и звал на помощь. Об этом пишет Daily Mail.

Спасатели, обнаружившие мальчика, с восхищением отозвались о его действиях в сложной стрессовой ситуации. Они отметили, что способность ребенка вовремя собраться сыграла очень важную роль в успешном окончании истории.