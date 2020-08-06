Ефремов сразу после ДТП признался, что был за рулем автомобиля

Актер Михаил Ефремов сразу после ДТП признался сотруднику ДПС, что был за рулем внедорожника, который столкнулся с автомобилем Lada. Об этом свидетельствуют видеоматериалы, которые были показаны сегодня в суде. На одном из них правоохранитель спрашивает, был ли Ефремов за рулем транспортного средства, попавшего в ДТП. На его вопрос актер отвечает утвердительно.

Сегодня в Пресненском суде Москвы Ефремову были показаны все видео, которые он изучил, но не проявил никакого отношения к происходящему.

Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника 8 июня столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого позже погиб в реанимации. В его крови также нашли следы наркотиков.