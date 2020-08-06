Градус опасности: назван необычный признак высокого риска смерти от COVID-19

Ученые Центра сердечно-сосудистых исследований Медицинской школы Икана на горе Синай обнаружили новый признак, указывающий на высокую вероятность смерти от коронавируса.

Изучив истории болезни 7 614 пациентов, медики выяснили, что слишком высокая или слишком низкая температура тела при заболевании COVID-19 может указывать на высокую вероятность гибели человека. Речь идет об отметках свыше 40 градусов и ниже 35,5, пишет BMC Medicine.

Ранее ученые нашли слабое место и возможный способ лечения коронавируса. Об этом сообщили специалисты из Университета штата Канзас в США.