В Великобритании полицейские насильно оттащили родителей от умирающей дочери

В одной из клиник Великобритании полиции пришлось силой оттаскивать родителей от умирающей дочери.

На видео инцидента полицейские насильно выводят из палаты отца и мать, которые сидели у кровати шестилетней дочери. Мужчину полицейские и вовсе повалили на пол, скрутили и привязали к каталке.

Ребенок страдал редким генетическим заболеванием. Ранее девочку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачами было принято решение об отключении, хотя они говорили, что лечение проходит успешно.