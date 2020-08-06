Названы три возможные причины мощного взрыва в Бейруте

Доктор химических наук, профессор РАН, ректор Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева Александр Мажуга назвал три возможные причины взрыва в столице Ливана Бейруте.

Первой причиной, по его словам, могли быть сварочные работы на складе пиротехники, находящемся рядом с селитрой. Он отметил, что одной искры от сварочного аппарата хватило бы, чтобы все взорвалось.

Еще одна возможная причина - тушение загоревшейся селитры водой. Она от этого пенится, увеличивается площадь и скорость горения, пока не происходит взрыв.

Третьей причиной могло быть попадание на селитру морской воды из порта. Она содержит хлорид-ионы, которые могли послужить катализатором разложения селитры и также увеличить скорость горения, передает РИА Новости.

Трагедия в порту Бейрута произошла вечером 4 августа. Мощной взрывной волной были уничтожены десятки жилых и офисных домов. Жертвами в результате взрыва, по последним данным, оказались 137 человек, около пяти тысяч получили травмы различной степени тяжести.