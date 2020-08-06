«Клоунада»: критик Соседов о браке Пугачевой и Галкина

Певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин несчастны в браке, считает музыкальный критик Сергей Соседов. Отношения между звездами он назвал «клоунадой».

«Это же смешно! Там все клоунада. Где вы видели счастье?» - сказал Соседов.

По его словам, это относится не только к 71-летней Пугачевой и 44-летнему Галкину. Несчастная личная жизнь также у Ирины Аллегровой, певицы Пелагеи, которая недавно развелась со своим мужем. Также не совсем удачным критик назвал брак Софии Ротару и Анатолия Евдокименко, который больше похож на творческий тандем. В список несчастных жен он также причислил Лолиту, передает его слова «Собеседник».

Актер Максим Галкин является пятым мужем Аллы Пугачевой. Пара в браке с 2011 года. В 2017 году Галкин и Пугачева обвенчались.