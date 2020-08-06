Ролики с пьяным Ефремовым после ДТП показали самому актеру в суде

Видеоролики, на которых показан актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения после ДТП, продемонстрировали самому актеру в ходе судебного процесса.

Данные видеозаписи были записаны свидетелями происшествия. Актер ознакомился с ними, но свое отношение не высказал.

Ранее свидетель аварии Влад Женжебир заявил, что Михаил Ефремов после ДТП выходил со стороны водительского места. По словам свидетеля, актер был очень пьян.

Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника 8 июня столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого позже погиб в реанимации.