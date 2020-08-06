Адвокат Ефремова усомнился в словах свидетеля о нахождении актера за рулем

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг показания свидетеля, заявившего, что он видел, как артист после столкновения со встречным автомобилем выходил со стороны водительского сидения. Пашаев заявил, что данная информация не может быть достоверной.

«Почему тогда свидетель сначала говорил и писал, что он (Ефремов - прим. ред.) был на пассажирской стороне, когда он выступал на телевидении, он говорил сначала, что с правой стороны, но его поправили, после чего из его Instagram пропало то, что он написал, и появилось, что нет, Ефремов сидел с левой стороны?», - отметил адвокат.

Пашаев также заявил, что на данный момент не может предоставить доказательства, так как в соответствии с процессуальным порядком сейчас свои доказательства предоставляет сторона обвинения.

Ранее один из свидетелей, проходящих по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, Влад Женжебир, заявлял, что видел, как актер выходил с водительской стороны автомобиля после столкновения. Свидетель также подчеркнул, что лично наблюдал все происходящее и по внешним признакам оценил состояние артиста как очень пьяное.