Минфин предложил сократить расходы на финансирование Крыма

В целях оптимизации государственного бюджета на 2021-2022 годы Министерство финансов предложило сократить финансирование на Крым и Севастополь. Ведомство намерено уменьшить объем бюджетных ассигнований госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» в 2021-2022 годах. А именно, в следующем году срезать 8,5 миллиарда рублей - с 84,5 миллиардов до 76,1, а еще через год - на 9,1 миллиардов рулей.

Кроме того, планируется сократить финансирование госпрограмм по развитию ДФО, СКФО и Арктической зоны.

В 2014 году на федерально-экономическое развитие региона до 2020 года выделялось более 800 миллиардов рублей. В 2018 году программу решили продлить до 2024 года, при этом увеличив финансирование 300 миллиардов рублей.

Минфин продумывает различные меры сбалансирования федерального бюджета, который нуждается в корректировке из-за пандемии COVID-19 и обвала цен на нефть. Например, ведомство предложило сократить на 10% незащищенную часть ассигнований федерального бюджета в 2021–2023 годах. В частности, можно отказаться от индексации зарплат чиновников, перенести реформу оплаты труда федеральных госслужащих после 2023 уменьшить расходы на госпрограммы, передает РБК.