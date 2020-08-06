Во власти торнадо: на пляжах Сицилии разгулялся смерч

На севере итальянского острова Сицилия разгулялся впечатляющий ураган. Кадры водоворота были сняты очевидцами и опубликованы в Сети. Воронка начинается где-то рядом с морем и врывается на берег, поднимая в воздух все на своем пути. Через несколько секунд ураганный вихрь приобретает коричневы цвет из-за песка. Инцидент произошел на пляжах Чефалу.

Также видно, что ураган вырывает с корнями деревья, разрушая все на своем пути. За кадром раздаются тревожные крики людей и сигнализации машин.

Ранее необычные кадры урагана «Исайя» в США были сняты со спутника - в эпицентре водоворота сверкают молнии.