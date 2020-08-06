В МЧС рассказали о подготовке к приему пострадавших в госпитале Бейрута

Начальник госпитального отдела медслужбы отряда «Центроспас» МЧС РФ Алексей Скоробулатов сообщил «Звезде», что на данный момент российские специалисты уже готовятся оказывать помощь пострадавшим.

«Мы развернули основные модули, в которых будет располагаться оборудование и доктора. В ближайшее время согласуем наше взаимодействие с местным минздравом», - уточнил он.

По его словам, на данный момент сотрудники ведомства занимаются подключением специального оборудования, в числе которого хирургическое, реанимационное, стоматологическое, а также аппараты искусственной вентиляции легких и ультразвуковой диагностики.

«Мы сможем работать через 2-3 часа», - заключил Скоробулатов.

Мобильный госпиталь МЧС России расположен на территории футбольного стадиона. способен принимать в сутки до 150 человек.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошла вечером 4 августа. Жертвами оказались 137 человек, около пяти тысячи получили травмы различной степени тяжести, еще десятки людей числятся пропавшими без вести.