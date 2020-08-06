Кабмин увеличит программу ипотеки для многдетных семей на 12 млрд рублей

В правительстве предложили выделить дополнительные 12 миллиардов рублей на ипотеку для многодетных семей. Об этом объявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

На льготную программу в 2020 году уже потратили более 23 миллиардов рублей, она по-прежнему пользуется спросом. Сумма выплаты от государства в этом случае составляет 450 тысяч рублей.

Также на заседании правительства говорили и о поддержке медиков - допсредства предназначены тем, кто оказывает помощь больным коронавирусной инфекцией.

«Направим более 9 миллиардов рублей 76 регионам для выплат сотрудникам первичного звена здравоохранения, которые оказывают помощь пациентам с короновирусной инфекцией и людям из группы риска», - заявил Мишустин.

Как отметил премьер, данные выплаты рассчитываются в зависимости от среднемесячного дохода. За июль и август продлили выплаты сотрудникам стационаров и скорой помощи, которые были установлены по поручению президента.