Деревянные здания полыхают под Красноярском: видео

В Красноярском крае в городе Дудинка загорелись два деревянных здания и один гараж. Площадь возгорания составила 1900 квадратных метров.

Прибывшие на место пожарные расчеты незамедлительно приступили к тушению оперативно распространившегося огня. Предварительно из зданий была эвакуирована техника, о пострадавших не сообщается.

По информации МЧС РФ, на месте пожара работают 32 человека личного состава и 7 единиц техники.