Свидетель заявил, что Ефремов после ДТП выходил со стороны водительского места

Свидетель ДТП Влад Женжебир заявил, что актер Дмитрий Ефремов после аварии выходил со стороны водительского места.

«Когда вывели, помогли выйти Ефремову со стороны водителя, со стороны водительской двери, он дошел до клумбы, все начали кричать “Ефремов”. Когда он обернулся и сел, я увидел, что это Ефремов», - отметил свидетель.

По его словам, актер был очень пьян, шел с трудом. Его речь была несвязная, Ефремов «будто выдавливал» из себя слова.

Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника 8 июня столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого позже погиб в реанимации.