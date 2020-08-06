Огни Эйфелевой башни погашены в память о жертвах взрыва в Бейруте

Огни на Эйфелевой башне были временно погашены в память о жертвах взрыва в Бейруте, унесшего жизни десятков человек. Отключение освещения было произведено в 00.00 по местному (01.00 по московскому) времени.

Такое решение было принято мэром Парижа Анн Идальго, сообщившей о памятной акции на своем аккаунте в Twitter.

Она также сообщила, что власти французской столицы планируют оказать Ливану помощь в размере ста тысяч евро, которая станет дополнением к решению о предоставлении государству 25 тонн спасательного оборудования, а также отправке на его территорию полевого сборного госпиталя на 500 человек.

Французский лидер Эмманюэль Макрон сообщил, что 6 августа отправится в Бейрут, приостановив свой отпуск, для срочных переговоров с властями Ливана на тему произошедшего инцидента и его последствий. Кроме того, свыше 20 граждан Франции оказались в числе пострадавших от взрыва лиц.

Ранее сообщалось, что первый самолет МЧС Российской Федерации совершил посадку в Бейруте. Всего российские власти планируют направить на помощь Ливану пять рейсов со 150 специалистами на бортах.