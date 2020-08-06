Траулер с выявленным очагом COVID-19 зашел в Калининград
Траулер с выявленным очагом COVID-19 зашел в Калининград
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Траулер с выявленным очагом COVID-19 зашел в Калининград
|
Траулер с выявленным очагом COVID-19 зашел в Калининград
Траулер с выявленным очагом COVID-19 зашел в Калининград
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Траулер с выявленным очагом COVID-19 зашел в Калининград
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