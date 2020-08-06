Следствие назвало способ передачи Сафроновым секретных данных

Следствие полагает, что обвиняемый в госизмене советник заместителя главы госкорпорации Роскосмос Иван Сафронов передавал секретную информацию через домашний компьютер, заявил его адвокат Иван Павлов.

«При этом он якобы использовал для шифрования программу VeraCrypt, а в качестве паролей - отрывки из книги историка Роя Медведева "Путешествие через эру Ельцина" на английском языке», - добавил правозащитник.

О том, как часто совершалась передача сведений Павлов не уточнил, пишет ТАСС.

Уголовное дело по статье 275 УК РФ -«Государственная измена» в отношении Сафронова было возбуждено в июле текущего года. На данный момент своей вины он не признал. До 6 сентября обвиняемый пробудет под арестом в СИЗО.