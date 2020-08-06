В Белоруссии задержали главу штаба кандидата в президенты Тихановской

В Белоруссии задержали главу избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Мороз. Об этом сообщила пресс-секретарь Анна Красулина.

По ее словам, Мороз задержали «люди, представившиеся сотрудниками МВД» у посольства Литвы, куда глава штаба пришла подавать документы на визу. Как отметила Красулина, телефон Мороз выключен, и ее местонахождение неизвестно.

В ГУВД столицы Белоруссии Минска сообщили, что по их линии задержания не было, передает РИА Новости.