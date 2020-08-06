Первый в России памятник лесникам-партизанам открыли в Брянской области
В день образования управления лесами Брянской области, на территории Учебно-опытного лесничества Брянской области прошло торжественное открытие первого в России памятника лесникам-партизанам.
Памятник установлен недалеко от Брянска среди посадок учебно-опытного лесничества. По православной традиции, насельник Свенского монастыря игумен Глеб провел чин освящения памятника лесникам-партизанам.
Вице-губернатор Брянской области Александр Резунов, заместитель председателя Брянской областной Думы Виталий Беляй и начальник управления лесами Брянской области Владимир Дзубан возложили цветы к памятнику.
Обширные леса являлись основными районами базирования партизанских сил. Бойцы, которые работали до войны лесниками на территории Брянщины, играли важнейшую роль в партизанских отрядах благодаря своим знаниям местности.